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Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

Henüz 1 hafta önce kurulan İYİ Parti'nin, muhalefet partilerin oylarını böldüğü görülüyor.

31.10.2017 - 08:54
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Optimar'ın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı

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Optimar Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı. İyi Parti kuruluşundan sonra sonra yapıldığı belirtilen anket sonuçlarında İYİ Parti'nin HDP'nin bile gerisinde kaldığı görülüyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, anket sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.

BUGÜN SEÇİM OLSA

Optimar Araştırma'nın 26 ilde 1547 kişiyle yaptığı ankete göre bugün seçim olsa partilerin alacakları oy oranları;

AK Parti yüzde 50.6,

CHP yüzde 23.3,

MHP yüzde 9.9,

HDP yüzde 7.8,

İYİ Parti yüzde 6.4.

SİZCE YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Yüzde 57.8 oranında yeni partiye ihtiyaç olmadığını söylüyor. Akşener'in yeni bir parti kurduğunu toplumun yüzde 70.7'si biliyor. Yüzde 85.5'i ise partinin adını biliyor ama oy vermiyor.

AKŞENER'İN KURDUĞU PARTİYE NEDEN OY VERMİYORSUNUZ?

Ankete cevap verenlerin yüzde 11.8'i "FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum" diyor.

Optimar Araştırmanın sahibi Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor: "Bu sonuçlar, Akşener ve arkadaşlarının tam da söylendiği gibi siyaset mühendisliğiyle yola çıktıklarını gösteriyor. Tablodan bir iktidar çıkmıyor tam aksine muhalefetin daha çok parçalanacağı çıkıyor."

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