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Osmanlı'dan diyet ve sağlık tavsiyeleri

Dukan, İsveç, Weight Watchers, Paleo ve daha niceleri. Birçok yabancı isimle anılan kimi yararlı, kimi yararsız diyetler aslında bizim de kültürümüzde mevcut. Hem de tam Osmanlı dönemlerinden kalma.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 12:50..
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Osmanlı'dan diyet ve sağlık tavsiyeleri

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Enes Taha ERSEN / [email protected]

Çok yiyip az hareket etmek içinde bulunduğmuz modern zamanın en temel rutini haline geldi. Bu nedenle artış gösteren kilo problemi, çözüm olarak diyet türlerinde fazlalaşmayı beraberinde getirdi.

Dukan, İsveç, Weight Watchers, Paleo gibi yurt dışından ihtal edilen diyetlere duyulan rağbetteki artış, diyet sektöründeki derinleşmeyi de beraberinde getirdi. Yurt içinde de sağlıklı yaşamı destekleyici diyet türlerinin ortaya çıkması aynı zamanda Anadolu'da, ta Osmanlı zamanlarından bu yana uygulanan metotları ortaya çıkardı.

OSMANLI'DAN SAĞLIK TAVSİYELERİ

Osmanlı da sağlıklı yaşam özellikle teşvik edilir, bazı uygulamalarla sağlıklı yaşam için teşvikler uygulanırdı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir hekim tayin olduğu yerde önce dağları, taşları inceler, rüzgarın nereden estiğine, suyun kalitesine bakar, kısaca insanoğlunun yaşadığı yeri enine boyuna araştırırdı. Buradaki amaç insanların hastalanmaması için gerekli tedbirleri almaktı, sağlıklı yaşamı sağlamaktı.

AZ YEMENİN ÖNEMİ

Osmanlı hekimlerinin sağlıklı yaşam için tavsiye ettiği şeylerin başında az yemek geliyordu. Geç kahvaltı, erken akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün beslenmeyi tavsiye eden doktorlar, tam doymadan insanları sofradan kalkmaya alıştırıyorlardı.

OSMANLI SOFRALARINDA KAŞIĞIN YERİ

Yemeğin önemli bir parçası da sulu yemeklerin tercih edilmesiydi. Hazmı kolaylaştıran sulu yiyeceklerin tüketimi midenin sağlığı açısından sofrada önemli bir tercihti. Özellikle tam olgunlaşan meyvelerden yapılan hoşaf bu nedenle sofraların önemli bir tercihiydi. Zira eski resimlerde sofra başında kaşıklı kişilerin görünümü bu durumu doğrular nitelikte.

Bu yöntemleri uygulayan Osmanlı, az ve doğru yiyerek daha rahat bir yaşam sürdürmüş oluyorlardı.

AT BİNMEK EN DEĞERLİ SPOR

Osmanlı'nın sağlıklı yaşam tavsiyeleri içerisinde spor da önemli bir yerde bulunuyor. Beyin dahil bütün organlara spor yaptırılmasını tavsiye eden hekimler, iç organların çalışması için at binmeyi tavsiye ediyor.

Bütün iç organları ve vücudu çalıştıran spor olan at binmek zamanın en değerli sporları arasında görülürken, salıncağa, kayığa binmek, hem ferahlattığı hem de organları çalıştırdığı için yaşlılara bile uygulanması tavsiye edilirdi.

SIRTÜSTÜ UYUMAYIN

Osmanlı tıbbında uyku da sağlıklı yaşamın önemli parçalarından biri. Sadece dinlenmek için uygulanmayan uyku yiyeceklerin hazmedilmesi için de önemli bir araçtı.

Normalde önce sağ, sonra sol tarafa yatılmasını tavsiye eden hekimler, midenin üzerine karaciğerin gelmesini sağlamak için böyle bir yöntemi önerirler. Sırtüstü yatmak konusunda da uyarıda bulunan hekimler unutkanlığa neden olduğu için kesinlikle bu pozisyonda yatılmamasını tavsiye ediyorlardı. Sırtüstü yatıldığında kan basıncının beynin arka tarafında birikmesini keşfeden Osmanlı hekimleri, kan dolaşımının sağlanması için sağ ve sola dönerek yatmaya teşvik ederler bu sayede unutkanlığın oluşmamasını sağlarlardı.

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