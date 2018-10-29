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Parmak izi bırakmamak için poşet takan hırsız yakalandı

Adana’da klima demirlerini çalmaya çalışan hırsız vatandaşlar tarafından suçüstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

İHA | 29.10.2018 - 05:26..
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Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 sokak içerisinde klima demirleri çalmayan çalışan ismi öğrenilmeyen bir kişi vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Yakalayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Parmak izi bırakmamak için poşet takan hırsız yakalandı


GİYDİĞİ POŞET ELDİVENLE YAKALANDI

Suçüstü yakalanan hırsızın üzerinde polis arama yaptığında pense buldu. Daha sonra bulunan çantada ise başka yerlerden kestiği demirler bulundu. Bunun yanı sıra hırsız, parmak izi bırakamamak için giydiği poşet eldiveni de polisin gözünden kaçmadı. Gözaltına alınan hırsız Şehit Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Öte yandan, ismi öğrenilmeyen şahsın çok sayıda hırsızlıktan kaydığı olduğu belirlendi.

Parmak izi bırakmamak için poşet takan hırsız yakalandı VİDEO


Parmak izi bırakmamak için poşet takan hırsız yakalandı


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