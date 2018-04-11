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Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yle ilgili tweetleri hakkında açıklama yapan Pentagon, "Bize değil, Beyaz Saray'a sorun" dedi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 15:55..
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Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın

Suriye'de Beşşar Esad'ın kimyasal silahla Duma'ya saldırmasıyla birlike dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye başladı.

Kimyasal saldırıya tepki gösteren Amerika, askeri müdahale için harekete geçti ve Akdeniz'e büyük bir savaş donanması gönderdi.

TRUMP'TAN RUSYA'YA: FÜZELERE HAZIRLANIN

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın." dedi.

Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın

ABD Deniz Kuvvetleri 5 ve 6'ıncı filolarını Akdeniz'e sevk etti

PENTAGON: BİZE SORMAYIN

Trump'ın Rusya'yla ilgili sert açıklamaları Pentagon'a soruldu. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada "Trump'ın tweet'lerini bize değil, Beyaz Saray'a sorun" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Potansiyel askeri harekatlara ilişkin yorumda bulunmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Trump: Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek haberi

Pentagon: Trump'ın tweetlerini bize sormayın

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