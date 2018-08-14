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PKK’nın 15 Ağustos planı bozuldu: 12 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, molotoflu eylem planında olan 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.08.2018 - 08:36..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos yıl dönümü öncesi operasyon düzenlendi.

PKK’nın 15 Ağustos planı bozuldu: 12 gözaltı

14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zırhlı birlikle söz konusu mahallere önceden girip güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ekipleri koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerinin kapısına kırarak içeri girdi.

PKK’nın 15 Ağustos planı bozuldu: 12 gözaltı

MOTOLOFLU EYLEM PLANLARI BOZULDU

Operasyon kapsamında 4’ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 15 Ağustos’ta şehrin çeşitli yerlerinde molotoflu eylem ile korsan gösteri yapacakları öğrenildi. Bunun yanı sıra şahısların daha önceden molotflu eylemlere katılmaktan suçları olduğu belirtildi.

PKK’nın 15 Ağustos planı bozuldu: 12 gözaltı

ŞİFRELİ TALİMAT İLE SOKAĞA ÇIKACAKLARDI

Eylem hazırlığında olan şahıslar, örgüte yakın internet sitelerinde iletişim kurdukları öğrenildi. Örgüte yakın olan internet sitelerinde, eylem planları ve sokağa çıkma çağrısını haberlerin içerisine gizlenmiş şifreli kelimeler ile yapıldığı da tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıların adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PKK’nın 15 Ağustos planı bozuldu: 12 gözaltı

PKK’nın 15 Ağustos planı bozuldu: 12 gözaltı

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