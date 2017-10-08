PKK'nın yeni taktiği: 6 terörist boğuldu

İstihbarat birimleri terör örgütü PKK’nın ‘Akdeniz açılımı’ kapsamında son iki ay içinde dört ayrı grup halinde Lazkiye’den deniz yoluyla Muğla ve çevresine eleman gönderdiğini tespit etti.

TERÖRİSTLER BOĞULARAK ÖLDÜ

Muğla'daki PKK operasyonu sonrası çalışmalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri, yeni bir grubun Lazkiye'den yola çıktığı istihbaratını aldı. Alınan önlemi fark eden teröristlerin bulunduğu balıkçı teknesi kaçmaya çalışırken battı. Teknede bulunan 6 PKK/PYD'li boğularak öldü. Sağ kurtulan 2 terörist de gözaltına alındı.

EL MUHABERAT DESTEKLİ DENİZ YOLCULUĞU

Örgüt silahlı gücünü Batı Anadolu’ya kaydırmayı hedeflerken Muğla’da önceki gün yakalanan PKK’lıları getiren geminin Suriye gizli servisi El Muhaberat tarafından kiralandığı saptandı.

YENİ ALAN ARAYIŞI

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Kandil’deki PKK yönetimi, Amanoslar’daki kış üslenmesinin yanı sıra batıdaki kentlerde eylemsellik sürecinin başlatılması için öncelikle örgütün özel kuvvetler olarak adlandırılan silahlı gücünden hazırlanan grupların Batı Anadolu’ya gönderilmesi talimatını verdi. Daha önce Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kırsalında Amanos örgütlenmesini tamamlayan örgütün, “Akdeniz açılımı” adı verilen faaliyetler kapsamında Batı Anadolu’da oluşturulacak silahlı gücüyle, batı bölgelerini Amanoslar’a kadar uzatmayı hedeflediği anlaşıldı.

YENİ YOL: DENİZ

Böylelikle Kuzey Irak-Afrin-Amanoslar-Batı Toroslar hattıyla Ege ve Akdeniz bölgesinde tutunmayı sağlayıp Kandil’le birleştirmeyi amaçlayan PKK’nın, özel kuvvetlerden 2-3 kişiden oluşan grupları batıya kaydırmaya başladığı belirlendi. Geçmişte, Türkiye dışından gelen kişi ya da grupların çoğunlukla karayolundan otobüsle gönderilmesine karşın bu kez deniz yolu üzerinden Türkiye’ye silahlı grup kaydırılmasının planlandığı saptandı.

Ancak daha sonra üç ayrı grup halinde önce 3, sonra iki kez 4’lü grup halinde PKK’lıların Fethiye ve Köyceğiz bölgesinden karaya çıkmayı başardıklarını belirleyen istihbarat birimleri, iki ayrı grubun birleşmesini önlemek amacıyla operasyon yaptığı öğrenildi.

AKDENİZ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Üç grup halinde gelen toplam 11 PKK’lıdan yedi kişilik grubun Köyceğiz’den geldiği anlaşıldı. Yapılan operasyonda örgütün özel kuvvetlerinden beş PKK’lı çatışmada öldürüldü. Öldürülenler arasında Akdeniz açılım grubunun sorumlusunun da yer aldığı öğrenildi. Fethiye’de sağ olarak yakalanan dört kişi içinde yer alan bir özel kuvvet üyesi PKK’lının ağabeyinin milis gücü olarak daha önce bölgede faaliyet yürüttüğü ve operasyon sırasında PKK’lıların kullandığı iki aracı kiraladığı belirlendi.