20 Mayıs Pazar akşamı bir bahçeden limon hırsızlığı yapan iki kişi, motorize yunus timleri şahıslara ‘dur’ ihtarında bulunmasına rağmen kamyonete binerek kaçmaya başladı. Kovalama sonucunda motorize yunus timlerinin kaza yaparken, olay da iki polis memuru ağır yara almıştı.

Polise kaza yaptıran hırsızlardan biri yakalandı VİDEO







DİĞER ŞAHIS İÇİN ARAMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri aracın plakasını MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından tespit etti. Daha sonra yapılan arama çalışmalarında, Yüreğir İlçe Araştırma ekipleri araç sürücüsünün yanında bulunan Mikail Ortakaya saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Polis aracın nerede olduğunu sorunca Ortakaya, kamyoneti sakladığı yeri polise söyledi. Yüreğir İlçesi Irmakbaşı Mahallesi’nde bir portakal bahçesine içerisine saklanan araç olay yeri inceleme polisleri tarafından incelendi. Ardından detaylı incelemesi yapılmak üzere emniyete çekildi.



Olayda kamyoneti kullanan ‘Lolo’ lakaplı Nurettin Aydoğan’ın arama çalışmaları devam ediyor.



