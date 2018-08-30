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Polisi darbeden travestiyle sevgilisi adliyeye sevk edildi

Adana’da sevgilisinden dayak yiyen ve kendisine yardım etmek isteyen polisi darbeden travesti ve sevgilisi suçlamaları kabul etmedi.

İHA | 30.08.2018 - 11:04..
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Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde önceki gün bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Polis olay yerine geldiğinde yerde yatan bir kadın olduğunu gördü. Polislerden biri kadına yaklaşıp yardım etmek isterken kadın çantasıyla polisin yüzüne vurdu.

Polisi darbeden travestiyle sevgilisi adliyeye sevk edildi

Bu arada oradaki bir kişi de yere düşen polise vurmaya başladı. Bunun üzerine diğer polisler yerden kalkan kadın ve erkeği etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Bu arada polisin şahısları gözaltına aldıktan sonra kadın oluğu bildirilen kişinin İdil Ş. isimli travesti olduğu, erkek şahsın ise sevgilisi Tayyar D. (29) olduğu belirlendi.

Polisi darbeden travestiyle sevgilisi adliyeye sevk edildi

Polisi darbeden travestiyle sevgilisi adliyeye sevk edildi VİDEO

"KİMSEYİ ISIRMADIM"

Zanlılar polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan İdil Ş. ifadesinde çok alkollü olduğunu, sevgilisi olan Tayyar D.’nin kendisini otomobiline alarak bir yere götürdüğünü daha sonra sebebini hatırlamadığı bir olaydan dolayı tartıştıklarını, kendisini darbettiğini, daha sonra yerde yatarken bir kişinin geldiğini, çantasıyla ittiğini daha sonradan o kişinin polis olduğunu öğrendiğini, bu nedenle polislerin hem sevgilisini hem kendisini darbettiğini anlatarak, "Ben kimseyi darbetmedim, kimseyi ısırmadım." dediği öğrenildi.

Polisi darbeden travestiyle sevgilisi adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Travestinin sevgilisi zanlı Tayyar D. de suçlamaları kabul etmedi. İki zanlı da polislerden şikayetçi oldu.

Zanlılar ifadelerinin ardından polise mukavemet ve darp suçlarından adliyeye sevk edildi.

Polisi darbeden travestiyle sevgilisi adliyeye sevk edildi

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