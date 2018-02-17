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Polisi şaşırtan tepki: Operasyon saati geçmedi mi

Adana'da 26 farklı suçtan aranan Doğan Akipa, öğlen saatlerinde kapısına gelen polisleri görünce operasyonun vaktini sorguladı.

DHA | 17.02.2018 - 11:37..
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2009-2017 yılları arasında 17 hırsızlık, 3 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde bulundurmanın yanı sıra yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma ve görevini yaptırmama gibi suçlardan hakkında 26 ayrı dava bulunan 23 yaşındaki Doğan Akipa, toplam 19 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

ÖĞLE VAKTİ OPERASYON

2 Haziran 2017 tarihinde tutuklu bulunduğu Ceyhan Tarım Açık Cezaevi’nden firar eden Akipa’nın saklandığı yeri tespit eden Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün öğlen saatlerinde eve baskın düzenledi.

Polisi şaşırtan tepki: Operasyon saati geçmedi mi

"ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILIRDI"

Operasyonda bir anda polisi karşısında gören Doğan Akipa’nın şaşırarak, “Gazetelerde polisin hep şafak vakti operasyon yaptığı yazılırdı. Operasyon saati geçti, siz neden geldiniz” diye tepki verdi.

ARTIK CEZAEVİNDE

Akipa, emniyetteki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi’ne, daha sonra da cezaevine götürüldü.

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