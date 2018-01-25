Adana'nın Yüreğir ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan araç, sir süre sonra yere silah attı.
POLİSLER TAKİBİ BIRAKIP SİLAHI ALDI
Söz konusu araçtan silah atıldığını gören polisler, durarak olay yeri inceleme ekibini çağırdı.
Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan geçerek ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Zanlıların, istasyondan geçme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.
Polisin kovaladığı araçtan yere silah atıldı VİDEO