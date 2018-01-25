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Polisin kovaladığı araçtan yere silah atıldı

Adana'da polis ekipleri dur ihtarına uymayan aracın peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçtan silah atıldığını gören polisler, bölgeyi inceleme altına aldı.

AA | 25.01.2018 - 04:00..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan araç, sir süre sonra yere silah attı.

Polisin kovaladığı araçtan yere silah atıldı

POLİSLER TAKİBİ BIRAKIP SİLAHI ALDI

Söz konusu araçtan silah atıldığını gören polisler, durarak olay yeri inceleme ekibini çağırdı.

Şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan geçerek ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Zanlıların, istasyondan geçme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Polisin kovaladığı araçtan yere silah atıldı VİDEO

Polisin kovaladığı araçtan yere silah atıldı

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