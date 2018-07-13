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Polislere ateş açan PKK yandaşına müebbet

Adana'da 2014 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca yapılan korsan gösterilerde çevik kuvvet polislerine ateş açmakla suçlanan Ahmet Çiray, müebbet hapse çarptırıldı.

DHA | 13.07.2018 - 09:25..
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15 Haziran 2014'te Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana gelen olayda, terör örgütü PKK sempatizanları yolu kapatarak polise molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Bu sırada Ahmet Çiray belinden çıkardığı tabanca ile çevik kuvvet polisleri H.A., F.E., F.Ç. ve L.Ü.'ye doğru ateş açtı. O anlar ise yine polis kamerası tarafından görüntülendi. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Mahkemeye çıkarılan Çiray, suçlamaları kabul etmeyip, "Eylemin olduğu mahallede oturuyorum. O sırada sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğrafların çekilmiş olabilir. Polis memurlarına ateş etmedim." dedi. Çiray, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ATEŞ ETTİĞİ KESİNLEŞTİRİLDİ

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Çiray'ın tabancayla polislere ateş ettiği kesinleştirildi. Bu gelişme üzerine Çiray,  'Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak' suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Sanığa, ayrıca '4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek', 'toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan', 'Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme' ve 'Silah bulundurma' suçlarından toplam  14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karar üzerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiray'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çiray, sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

Polislere ateş açan PKK yandaşına müebbet

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