Profil demirlerine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de Hollandalı Cocu'nun kovulmasının ardından göreve talip olan isimlerin arasına İsmail Kartal da katıldı.

Kızı Birgül'ün sosyal medyadan tanıştığı bir gençle görüşmesi üzerine Kibariye ve erkek tarafı karakolluk oldu. Birgül'ün 18 yaşına girmesiyle 2 aile arasında nişan yapıldı.

Almanya'daki eyalet seçimlerinde Merkel'in oyları düşmeye devam ediyor. Şansölye, Bavyera'nın ardından Hessen'de de güç kaybetti.

6

İran yaptırım öncesi piyasaya petrol sürdü

İran Petrol Bakanlığı, ABD yaptırımlarının ikinci aşamasına 1 hafta kala 35 bin ile 100 bin varil alım koşuluyla borsaya petrol arz etti.