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Profil demirlerine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Adana'da otomobiliyle profil demirlerine çarpan sürücü feci şekilde can verdi.

İHA | 29.10.2018 - 04:33..
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Kaza, Sarıçam İlçesi istiklal Mahallesi Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeki 34 yaşındaki sürücü Enver Tatlı, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol dışında bulunan profil demirlerine çarptı.

Profil demirlerine çarpan sürücü hayatını kaybetti


OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Feci şekilde can verdi.

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, Tatlı’nın suratına profil demiri girmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tatlı’nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Profil demirlerine çarpan sürücü hayatını kaybetti VİDEO


Profil demirlerine çarpan sürücü hayatını kaybetti


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