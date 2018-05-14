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PTT sınav başvurusu bugün başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından PTT 'ye alınacağı açıklanan 5 bin personelin belirleneceği sınav başvuruları bugün başladı.

AA | 14.05.2018 - 11:57..
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PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için sınav başvuruları 21 Mayıs'ta sona erecek.

Alınması planan bin 623 postacının, bini adaylardan 623'ü taşeronlardan, 2 bin 625 gişe personelinin de 2 bin 25'i adaylardan 600'ü taşeronlar arasından seçilecek.

SINAV 17 FARKLI YERDE YAPILACAK

Müjdesi Bakan Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek.

Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

PTT sınav başvurusu bugün başladı

SÖZLÜ VE YAZILI SINAV

Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.

Ücretin 60 lira olduğu sınavı kazananların kadrosu, idari hizmet sözleşmeli olarak yapılacak.

PTT sınav başvurusu bugün başladı

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