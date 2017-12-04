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Putin: Suriye’nin tüm bölgeleri teröristlerden temizlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin neredeyse tamamının teröristlerden temzilendiğini söyledi.

İHA | 04.12.2017 - 23:44..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks kiliselerinin delegasyonlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hristiyanların tarihi ikamet yerleri de dahil olmak üzere Suriye’nin neredeyse tamamının teröristlerden temizlendiğini söyledi.

"NEREDEYSE TÜM BÖLGELER TEMİZLENDİ"

Putin, "Günümüzde Suriye’deki durum giderek değişiyor. Suriye Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri desteğiyle pratikte Hıristiyanlar için tarihi ikamet yerleri de dahil olmak üzere ülkenin neredeyse tüm bölgelerinden teröristler temizlendi" ifadelerini kullandı.

SURİYE YAHUDİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Putin, Rusyanın Suriye’de teröristlerle savaş sırasında zarar görmüş İslam ve Yahudi türbelerini restoreye de yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca Putin, Rusya’nın Suriye Yahudi nüfusunun temsilcileri ve New York’tan gelen Yahudi örgütleriyle zaten temas halinde olduğunu belirterek, "Bu sorun üzerinde birlikte çalışacağız" sözünü verdi.

Putin: Suriye’nin tüm bölgeleri teröristlerden temizlendi

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