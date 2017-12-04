YPG'den Rusya ve ABD'ye özel teşekkür

Suriye'nin petrol kentlerinden olan Deyrizor, yeniden kirli senaryoların hedefinde.

Daha önce ABD'nin desteği ile kenti kuşatan PKK/YPG'liler Rusya tarafından yüzlerce kilometre açıktaki gemi ve denizaltılardan atılan füzelerle vurulmuştu.

YPG BÖLGEYE YERLEŞTİRİLDİ

Bölgedeki petrol hakimiyetinin YPG'nin tekeline düşmesinden endişe eden İran ve Rusya iki koldan YPG'yi kuşatırken kentte çatışmaların yaşandığı basına yansımıştı. Ancak bugün ortaya çıkan bir fotoğraf karesi ve YPG'den gelen açıklama bunun aksini gösterir nitelikte.

YPG'DEN ABD'YE TEŞEKKÜR

YPG'li teröristler Deyrizor'un doğu kesimini Amerikan ve Rus güçlerin desteğiyle DEAŞ örgütünün elinden aldığını açıkladı.

YPG özellikle ABD'ye teşekkürlerini iletirken bu sayede bölgednin DEAŞ'tan arındırılarak güvenli bölge haline getirildiğini belirtti.

RUSYA'NIN YPG TAVRI

YPG, Suriye'de faaliyet gösteren ve PKK'nın uzantısı olan, bizzat ABD tarafından donatılıp desteklenen bir terör örgütü. Bu vasıfları taşımasına rağmen desteklerini esirgemeyen ABD yönetimine bir de Rusya eklendi.

İran destekli milisler ve Rusya'dan destek alan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ise DEAŞ'a karşı Fırat'ın batısında ayrı bir askeri harekat yürütüyor.

YPG - RUSYA YAKINLAŞMASI

YPG tarafından dün yapılan açıklamada, "Arap aşiretlerin işbirliği ile" YPG'nin İslamcı militanları yenilgiye uğrattığı ifade edildi.

Yazılı açıklamada, YPG sözcüsünün Deyrizor'un bir köyünde yaptığı zafer açıklaması sırasında "Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim askeri üssünden gelen bir temsilcinin de hazır bulunduğu" ifade edildi.

PKK'NIN SURİYE KOLU YPG

Türkiye YPG'yi PKK'nın uzantısı ve terör örgütü olarak niteliyor. ABD'nin, Suriye'de İD ile mücadelede başlıca ortakları arasında bulunan YPG'ye verdiği destek ise Ankara'da tepki yaratıyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, cuma günü yaptığı açıklamada, bundan sonra ABD'nin YPG'ye silah vermekten ziyade DEAŞ'dan alınan toprakların muhafaza edilmesine odaklanacağını ifade etti.

Deyrizor'da yaşanan petrol kavgalarının ardından YPG ile Rusya'nın bu denli yakınlığı, olası bir gizli anlaşmanın devreye sokulduğu iddialarını kuvvetlendirdi.