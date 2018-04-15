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Putin'den Suriye uyarısı: Kaos çıkar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinde, "Füze saldırılar devam ederse, kaos ortamı doğar" dedi.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 19:02..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki operasyonunu görüştü.

Görüşmede iki lider ABD ve müttefiklerinin operasyonu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

"BM ANLAŞMASINI İHLAL EDİYORLAR"

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin, Ruhani'ye "BM Antlaşması'nı ihlal eden bu tarz eylemlerin tekrarlanması halinde, uluslararası ilişkilerde de kaos ortamı doğar" dedi.

Putin'den Suriye uyarısı: Kaos çıkar

"YASA DIŞI EYLEM"

Görüşmede, söz konusu operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

SURİYE'YE SALDIRI

Rejimin kimyasal silah ürettiği tesisleri hedef alan Amerika, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye gözdağı vererek, tepkilerini gönderdiği füzelerle gösterdi.

Putin'den Suriye uyarısı: Kaos çıkar

Putin'den Suriye uyarısı: Kaos çıkar

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