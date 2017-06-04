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PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin karargahına ikinci ABD Bayrağı asıldı.

04.06.2017 - 20:38
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PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

ABD BAYRAKLARI PYD KARARGAHINDA

Yeni bayrağın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.

PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

İLK BAYRAK 2016'DA ASILDI

Terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya ilk ABD bayrağı geçen yıl Eylül ayında asılmıştı.

PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

PYD'YE 218 TIR'LIK YARDIM

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sürmekte.

Son sevkiyatla birlikte, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs'tan itibaren 4 defada 218 TIR'lık sevkiyat gerçekleştirilmiş oldu.

PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı

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