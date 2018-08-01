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Raylarda alkol alan adama tren çarptı

Adana'da tren geçidinde alkol alan adama tren çarptı. Ağır yaralanan adamın bilincinin kapalı olduğu açıklandı.

İHA | 01.08.2018 - 09:28..
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Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı hemzemin geçidi yakınında alkol alan Mustafa Özkaya isimli vatandaşa tren çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Özkaya’nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Raylarda alkol alan adama tren çarptı

GELEN TRENİ FARK ETMEDİ

Adana'da bir vatandaş tren geçidinde raylara oturup alkol almaya başladı. Bir süre burada oturup alkol alan Özkaya, son süratle gelen treni fark etmedi. Makinistin fren yapmasına rağmen durmayan 18 vagonlu yük treni Özkaya’ya çarptıktan bir süre sonra durabildi.

Raylarda alkol alan adama tren çarptı

BİLİNCİNİN KAPALI OLDUĞU SÖYLENDİ

Ağır yaralanan Özkaya makinistin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından kötü yaralanan Özkaya durumunun kritik olduğu ve bilincinin de kapalı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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