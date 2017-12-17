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Rıdvan Dilmen'den Deniz Gezmiş eleştirilerine yanıt

Futbol yorumcusu Dilmen, 'Recep Tayyip Erdoğan, parkasız Deniz Gezmiş'tir' sözlerine, başta MHP lideri Bahçeli olmak üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Detay Haber | 17.12.2017 - 00:35..
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Rıdvan Dilmen'den Deniz Gezmiş eleştirilerine yanıt

Dilmen, kişisel Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasını okudum. Özellikle son birkaç yıldır ülkemiz zor dönemden geçiyor. Partisinin bölünmesini göze almak pahasına vatansever duruşuna saygı duyduğum Sayın Bahçeli’nin açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı bir teröriste benzettiğimi belirtip, aynı metin içerisinde benim Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yaptığımı düşünmesini anlamış değilim!"

"NE ŞEYTANIM, NE DE YALAKAYIM"

"Ben ne şeytanım, ne de yalakayım, 15 Ağustos 1962’de Nazilli’de doğmuş onurlu bir Türk vatandaşıyım.

Benim dün akşam söylediklerimin altını üstünü çıkarıp, cımbızla çekilmiş cümlelerle beni suçlayıp, halkın önüne atmasını anlamış değilim! Yıllar önce Deniz Gezmiş’in Filistin konusundaki mücadelesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ülkeleri adına büyük bir lider olarak siyasi platformdaki Filistin mücadelesine benzetmişimdir."

"KİMSE BENDEN ÖZÜR BEKLEMESİN"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın; kapitalist, emperyalist, “egemen güçlere”, Amerika’ya, İsrail’e baş kaldırıp cesaretle mücadele ettiğini bilecek kadar okur yazarım.

Benden kimse özür beklemesin, özür dilenecek bir davranışta bulunmadığım yayının tamamı izlediğinde anlaşılacaktır."

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