Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreter Antonio Guterres’e Türkiye’nin KKTC’yi ilhak etmek için B planının uygulamaya koyduğunu ileri süren bir şikâyet mektubu verdi.

FETÖ'CÜLERE MÜDAHALEYİ DE İLHAK ADIMI OLARAK GÖRÜYORLAR

Rum lider mektubunda KKTC’de yürütülen FETÖ soruşturmasını da ilhak adımları içinde saydı.

Anastasiadis, 22 Eylül’de New York’ta verdiği mektupta, ilhak adımlarını şöyle sıraladı:

-Türkiye, FETÖ’cüleri Ada’dan kovmaya başladı.

-Kuzey Kıbrıs’taki Maronit köylerini yerleşime açtı.

-Kapalı Maraş’ın, Rum sakinlerinin dönüşüne izin vermeye hazırlanıyor.

-Denizaltından getirilen su hattına kablo ile elektrik getirilmesi projesini ekledi.

-Türk şirketlerine yatırım yapılması için arazi tahsis edilmesini sağlıyor.

-Cami sayısını artırıyor.

-Okullardaki kitaplar aracılığıyla, İslam toplumuna yol açan Türkiye eğitim sistemini getiriyor.

RUM KESİMİNDE ‘MONACO ÖRNEĞİ’ TARTIŞMASI

Öte yandan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun New York’ta bir düşünce kuruluşunda sarf ettiği, Türkiye ile Monaco modeli birleşme ve Rumlar adına doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz sondajları yapan gemilerin gerekirse vurulabileceği yönündeki sözleri Ada’da tartışmalara yol açtı. KKTC medyası, “Rum gemilerinin vurulabileceği” sözlerini birinci sayfalarına taşırken, Rum Dışişleri Bakanlığı, Ertuğruloğlu’nun Monaco örneğinden bağımsız, Türkiye’nin farklı adımlarla KKTC’yi ilhak etmeye çalıştığını ileri sürdü.

RUMLARIN ENDİŞESİ: CAMİLER KIBRISLI TÜRKLER'İN LAİK YAPISINI BOZUYOR

Rum Dışişleri Bakanı Yohannis Kasulidis, Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, KKTC vatandaşlığına alındığını, faaliyetteki 300 cami ile Kıbrıslı Türklerin laik yapısının bozulmaya çalışıldığını, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollerle, mali ve hukuk yapısının Türkiye’ye bağlandığını ileri sürdü. Kasulidis, Türkiye’nin attığı bu adımlarla Kuzey Kıbrıs’ı ilhak etmeye çalıştığını savunarak yazılı şikayetlerini, AB ve BM başta olmak üzere Kıbrıs sorunuyla bağlantılı tüm ülkelere göndereceklerini duyurdu.