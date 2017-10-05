taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5730
EURO
4,2047
ALTIN
146,41
PETR
55,8100

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

KKTC siyasetinin gündemine oturan 'Türkiye'ye bağlı özerk bir cumhuriyet' tartışmaları Rumlar'da endişe yarattı.

05.10.2017 - 04:12
  1. Haberler
  2. Politika
Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreter Antonio Guterres’e Türkiye’nin KKTC’yi ilhak etmek için B planının uygulamaya koyduğunu ileri süren bir şikâyet mektubu verdi.

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

FETÖ'CÜLERE MÜDAHALEYİ DE İLHAK ADIMI OLARAK GÖRÜYORLAR

Rum lider mektubunda KKTC’de yürütülen FETÖ soruşturmasını da ilhak adımları içinde saydı.

Anastasiadis, 22 Eylül’de New York’ta verdiği mektupta, ilhak adımlarını şöyle sıraladı:

-Türkiye, FETÖ’cüleri Ada’dan kovmaya başladı.

-Kuzey Kıbrıs’taki Maronit köylerini yerleşime açtı.

-Kapalı Maraş’ın, Rum sakinlerinin dönüşüne izin vermeye hazırlanıyor.

-Denizaltından getirilen su hattına kablo ile elektrik getirilmesi projesini ekledi.

-Türk şirketlerine yatırım yapılması için arazi tahsis edilmesini sağlıyor.

-Cami sayısını artırıyor.

-Okullardaki kitaplar aracılığıyla, İslam toplumuna yol açan Türkiye eğitim sistemini getiriyor.

RUM KESİMİNDE ‘MONACO ÖRNEĞİ’ TARTIŞMASI

Öte yandan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun New York’ta bir düşünce kuruluşunda sarf ettiği, Türkiye ile Monaco modeli birleşme ve Rumlar adına doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz sondajları yapan gemilerin gerekirse vurulabileceği yönündeki sözleri Ada’da tartışmalara yol açtı. KKTC medyası, “Rum gemilerinin vurulabileceği” sözlerini birinci sayfalarına taşırken, Rum Dışişleri Bakanlığı, Ertuğruloğlu’nun Monaco örneğinden bağımsız, Türkiye’nin farklı adımlarla KKTC’yi ilhak etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

RUMLARIN ENDİŞESİ: CAMİLER KIBRISLI TÜRKLER'İN LAİK YAPISINI BOZUYOR

Rum Dışişleri Bakanı Yohannis Kasulidis, Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, KKTC vatandaşlığına alındığını, faaliyetteki 300 cami ile Kıbrıslı Türklerin laik yapısının bozulmaya çalışıldığını, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollerle, mali ve hukuk yapısının Türkiye’ye bağlandığını ileri sürdü. Kasulidis, Türkiye’nin attığı bu adımlarla Kuzey Kıbrıs’ı ilhak etmeye çalıştığını savunarak yazılı şikayetlerini, AB ve BM başta olmak üzere Kıbrıs sorunuyla bağlantılı tüm ülkelere göndereceklerini duyurdu.

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

İlginizi Çekebilir
Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi
CHP Lideri'nin "Seni adam yerine koymayan kim." sözleri üzerine Topbaş, "Beni karalamak yerine kendinizi sevdirmeye çalışınız." dedi.
ABD'den referandum açıklaması: Masaya oturun
Sözcü Nauert, IKBY'nin illegal referandumunun ardından taraflara 'masaya oturun' çağrısında bulundu.
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla, Almanya seçimlerinden sonra ikinci görüşmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş'a yüklendi
İstifa etmeyi kabul etmeyip direnenlere saygı duyduğunu belirten CHP Lideri, "Seni adam yerine koymayan kim söyle." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

73
Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

50
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

68
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

51
İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

33
Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

40
Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM