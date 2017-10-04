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Kıbrıslı Bakan'dan 'özerk olalım' önerisi

KKTC Dişişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ABD'de yaptığı görüşmelerde KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için özerk olabileceğini söyledi.

04.10.2017 - 07:43
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Kıbrıslı Bakan'dan 'özerk olalım' önerisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Amerika'da New York ve Washington'da temaslarda bulunurken Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’ndeki yuvarlak masa toplantısına katıldı.

"KKTC TÜRKİYE'YE BAĞLI BİR ÖZERKLİK OLSUN"

Toplantıda Amerikalı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen Ertuğruloğlu, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için önemli bir açıklama yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanı konuyla ilgili şunları söyledi; "Artık uluslararası tanınma için çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Bugüne kadar bundan imtina ettik. Ancak artık KKTC’ye uluslararası tanıma için uğraşabiliriz. Önümüzdeki ikinci bir seçenek ise özerk bir cumhuriyet. Fransa-Monaco ya da İngiltere-Cebelitarık modeli gibi bir yapı. Yani dışişleri ve savunma alanlarındaki yetkilerimizi Türkiye’ye devredip gerisini kendi içimizde yönettiğimiz bir cumhuriyet. Henüz hangi yolu seçeceğimize karar vermedik. Ankara ile birlikte oturup karar vereceğiz."

Kıbrıslı Bakan'dan 'özerk olalım' önerisiKKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

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