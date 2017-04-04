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Rusya, Almanya ve Fransa'dan terör anlaşması

Putin, Merkel ve Hollande, terörle mücadele alanında istihbarat servisleri vasıtasıyla veri değişiminde bulunulması konusunda anlaştı.

04.04.2017 - 17:29
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Rusya, Almanya ve Fransa'dan terör anlaşması

Üçlü telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, terörle mücadele alanında istihbarat kurumları vasıtasıyla veri değişiminde bulunulması konusunda anlaşma sağladı.

Rusya, Almanya ve Fransa'dan terör anlaşması

MİNSK ANLAŞMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Ayrıca liderler, görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki durumu da ele aldı. Çatışma bölgesinin tamamında kararlı bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Putin, Merkel ve Hollande, başta ağır silahların çekilmesi olmak üzere, bölgedeki gerilimin düşmesine yönelik anlaşmalara uyulmasının da önem taşıdığını vurguladı.

Rus lider, Minsk anlaşmasının siyasi hükümlerinin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların derhal başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

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