Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazı attı.
ÇOĞU ÇOCUK 43 SİVİL ÖLDÜ
İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada; "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.
HABİT BELDESİNDE DE 20 SİVİL ÖLDÜ
İdlib'in El Habit beldesine de dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.