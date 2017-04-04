Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

Geçtiğimiz günlerde 'Evet çıksa bile sizi denize dökeriz diyen' CHP'li Hüsnü Bozkurt, şimdi de FETÖ ve PKK'yı kastettiğini açıkladı.

Rusya'nın güneyindeki Astrakhan'da bir polis aracına ateş açıldı. Saldırıda iki polis hayatını kaybetti

Rusya'da bir saldırı daha: 2 polis öldü

Ünlü model Bella Hadid, bir dergiye verdiği röportajda "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

4 CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

5 Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki Sanatçılarla buluşan Kılıçdaroğlu, "Bana bir masal anlat baba" şarkısının kullanım hakkını vermeyen sanatçıya tepki gösterdi.

6 Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması Son olarak 2014 yılında çıkan bedelli askerlik, hükümetin gündeminde olmasa da, bekleyenler tarafından en çok dile getirilen konu.