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Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yönelttiği suçlamalara tepki gösterdi.

AA | 13.03.2018 - 08:59..
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlamasını eleştirerek, "Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele." dedi.

Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisinizRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

"İDDİALAR TEMELSİZ"

Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, May'in, İngiltere parlamentosundaki, "Skripal ve kızı Yuliya'ya yönelik eylemden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu" yönündeki açıklamasının "temelsiz" olduğunu ifade etti.

"SİRK GÖSTERİSİ GİBİ"

May'in Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki gösteren Zaharova, "Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele." ifadesini kullandı.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Aleksandr Litvinenko ile ilgili davanın nasıl sonuçlandığının hatırlanması gerektiğini belirten Zaharova, "Yeni masallara başlamadan önce Litvinenko, Boris Berezovskiy, Aleksandr Perepiliçniy ve İngiliz topraklarında gizemli şekilde hayatını kaybeden diğer birçok başka şahısla ilgili davaların nasıl sonuçlandığını birilerinin (Birleşik) Krallığa hatırlatması gerekiyor." dedi.

Theresa May: Skripal'a saldırıda Rusya'nın parmağı var

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