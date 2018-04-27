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Saadet Partisi: 1 Mayıs'ta adayımızı açıklayacağız

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü paylaşacaklarını bildirdi.

İHA | 27.04.2018 - 19:09..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla birlikte siyaset gündemi hareketlendi.

AK Parti ve MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, muhalefet kanadında henüz cumhurbaşkanı adayları açıklanmadı.

SP'NİN ADAYI 1 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

SP Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, SP Genel merkezi’nde yaptığı açıklamada, "Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir. Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır. Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir" ifadesini kullandı.

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