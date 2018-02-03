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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak sinyali

Zeytin Dalı Harekatı başlayınca Mehmetçik'e "katliam yapmayın" uyarısında bulunan Karamollaoğlu, HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı.

AA | 03.02.2018 - 12:49..
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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak sinyali

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afitap Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 2019 yılında yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Karamollaoğlu, hükümetin kaybettiği toplum desteğini yeniden kazanabilmek için gerginliği artırmayı çare olarak gördüğünü iddia etti.

Seçimlerin yaklaştığına işaret eden Karamollaoğlu, "Bu seçimlerin, genel seçimlerin bu sene içinde yapılma ihtimali hala mümkün." diye konuştu.

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak sinyali

"HDP'LİLERLE DE TOKALAŞACAĞIZ"

Saadet Partisi'nin siyaset ve yönetme anlayışının farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Kardeşliği hakiki manada Türkiye'de ihdas etmek durumundayız. Gererek, hakaret ederek ve aşağılayarak değil. Hep yağ gibi suyun üstünde kalmaya kalkacaksın, hiçbir hatanı görmeyeceksin. Onun için siyaset yapma anlayışımız bugünkü iktidardan farklı. İktidar fikirlerini net bir şekilde ortaya koyamadığı için kamplaştırarak, seçime gitmek istiyor. Bizim herkesi kucaklamamız isabetli bir tavır. Biz kararlıyız, herkese elimizi uzatacağız. Yeri geldiği zaman iktidar partisiyle de tokalaşacağız, yeri geldiği zaman CHP ile de tokalaşacağız bilmem Meral Hanım ile de tokalaşacağız, MHP'lilerle de yeri geldiğinde HDP'lilerle de tokalaşacağız."

Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak sinyali

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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak sinyali

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