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Karamollaoğlu Afrin operasyonunu değerlendirdi

SP Lideri, Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de insanları katletmemesi gerektiğini söyledi.

İHA | 21.01.2018 - 18:18..
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Karamollaoğlu Afrin operasyonunu değerlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul toplantısı için kente geldi.

"İNSANLAR KATLEDİLMESİN"

Kongrede konuşan Karamollaoğlu, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Dünden bu yana bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ordumuz Afrin’e girdi. Biz, inşallah huzur ve barışı temin ederek kısa zamanda bu harekat tamamlanır, büyümez, insanlar katledilmez diye ümit ederiz. Bölgede oynanan oyunları görmeden kör dövüşü yapar gibi birbirimizi yersek, sadece İsrail buradan başarılı çıkar" açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu Afrin operasyonunu değerlendirdi

Karamollaoğlu Afrin operasyonunu değerlendirdi

"SAVAŞIN USULÜ VARDIR"

Suriye’nin kan gölüne döndüğünü ve 500-600 bin Suriyelinin hayatını kaybettiğini belirten Karamollaoğlu, “Yeri geldiğinde savaş olabilir ama savaşında bir usulü, hukuku vardır. Ülkeler sadece kendi menfaatlerini gözeterek başkalarının hakkını gasp etmeye kalktıkları zaman zulüm olur. Bugünkü hadiseler nereden baksak elbette üzücüdür. Ama bir yerde bir hadise meydana gelmiş, burada askeri bir müdahale edilmişse biz elbette onun bir an önce tamamlanıp, tekrar kendi memleketimizi dönmesini, huzurun ve barışın tesisine önem veririz" diye konuştu.

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