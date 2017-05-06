Sahte estetik uzmanı hırsızlıktan tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara estetik işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner Gülnaz'ın bir marketten yaklaşık 5 yıl önce 2 şişe alkol çaldığı ve bu suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cezası Yargıtay tarafından onanmasına rağmen firari olduğu tespit edilen Gülnaz, Namık Kemal Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra Kürkçüler Cezaevine gönderildi.

Gülnaz'ın "hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

HEMŞİREYİ HASTANELİK ETMİŞTİ

Soner Gülnaz'ın kendisini doktor olarak tanıtarak dudağını dolgunlaştırıldığı iddia edilen hemşire Merve Keleş, enfeksiyon kapması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Sağlık Bakanlığınca da kuaför hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

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