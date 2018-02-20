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Saldırıya uğrayan servisin şoförü dehşet anları anlattı

Adana'da, platonik aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle saldıran Aykut Arık hayatına son verirken, yaralanan servis şoförü hastaneden taburcu edildi.

DHA | 20.02.2018 - 16:22..
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Adana'da dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi'nde, Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu öğrenci servis midibüsünü bekleyeme başladı.

İçinde 10 lise öğrencisi bulunan özel bir okula ait servis ara sokağa girdiği sırada, Arık yanındaki pompalı tüfekle araca peş peşe 5 el ateş açıp, kaçtı.

Saldırıya uğrayan servisin şoförü dehşet anları anlattı

YARALI HALDE ARACI 1 KİLOMETRE İLERLETTİ

Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, yoluna devam edip aracı durdurmayarak bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzağına götürerek öğrencileri yara almadan kurtardı. Sürücü Yüksel, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Saldırıya uğrayan servisin şoförü dehşet anları anlattı

SALDIRGAN POLİSLERE ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Aykut Arık'ın peşine düştü. Kaçan Arık takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. 'Teslim ol' çağrısı yapan polise ateş açan Arık, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti.

Teslim olmamak için direnen şüpheli, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Saldırganın ayrıca kasten adam yaralama suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Saldırıya uğrayan servisin şoförü dehşet anları anlattı

ÖĞRENCİLER 'PES ETME' DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralanan Mehmet Ali Yüksel, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Soğukkanlı davranarak öğrencilerin hayatını kurtaran Yüksel, olayla ilgili polise ifade verdi.

Yüksel, "Olay sırasında lastiğin patladığı sandım, daha sonra saldırgan otobüsün camlarına ateş etmeye başladı. Öğrenciler panik halde bağırmaya başlayınca ben de korktum, yaralı halde her yerimden kan akarken aracı güvenli bir yere götürdüm. Öğrenciler beni o halde görünce 'Pes etme' diye bağırıyordu. En sonunda esnaf ve araç trafiğinin yoğun olduğu güvenli bir bölgeye gitmeyi başardım." dedi.

Saldırıya uğrayan servisin şoförü dehşet anları anlattı

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