taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7684
EURO
4,7256
ALTIN
164,52
PETR
64,5900

Şehit annesi: Hakareti de tutuklanmasını da istemedim

Adana'da otobüsünde sürücü tarafından hakarete uğrayan şehit annesi, yaşadıklarını anlattı.

İHA | 16.02.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

1993 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda bölücü terör örgütü PKK’nın kurduğu pusu sonucunda şehit olan 33 askerden biri olan Jandarma Komando Er Mehmet Tura’nın (20) annesi Zübeyde Tura, torunu ile birlikte Kozan Yolu’ndan Burak Mezarlığına gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Şehit annesi Tura torunu için kartı okuttuktan sonra kendisinin de şehit annesi olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen sürücü Eren Güngör karttan iki kişi parası aldı.

Şehit annesi itiraz ederek, "Neden benden para alıyorsun? Sen askerliğini yaptın mı, ben bu vatana şehit verdim, onun için benden para alamazsın" dedi. Buna rağmen sürücü, "Biz vergimizi veriyoruz, devletin Allah belasını versin" dedi. Bu sırada halk otobüsünde bulunan vatandaşlar da Tura’nın şehit annesi olduğunu öğrenince, şoföre tepki gösterdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bu olayın haber yapılması üzerine sürücü tutuklandı.

Şehit annesi: Hakareti de tutuklanmasını da istemedim

ODA BAŞKANI ELİNİ ÖPTÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Olayın basına yansımasından 3 gün sonra Adana Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer’de şoför esnafıyla ailenin evine gidip şehit annesinin elini öpüp özür diledi.

Göğer, burada yaptığı konuşmada, “Şehit ve gazilerimizin tamamen yanındayız. Bugün 419 otobüs şoförü ve mal sahibi var bize bağlı. Eğer Afrin’e gidin deseler biz arabamıza binip gidecek insanlarız. Biz esnaf olarak yanınızdayız, emrinizdeyiz. Bazı tedbirler almak anlamında Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın da bize talimatları oldu, onları da yerine getireceğiz. Onun arkasında hiçbir esnaf durmayacak. Hak ettiği cezayı alacak” diye konuştu.

"ŞİKAYET ETMEDİM, BUNLAR OLSUN İSTEMEZDİM"

Şehit annesi Zübeyde Tura ise, “Ben kimseye gidip şikayet etmedim, şikayetçi de olmadım. Beni hastaneden alıp götürdüler. Biz, geçti gitti dedik. Kimsenin o hale gelmesini istemem. Kendisinin öyle hareketlerde bulunduğunu istemezdim ama tutuklanmasını da istemedim. Şikayetçi de olmadım. Hiç haberim de yoktu” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Niyazi Göğer, Tura’nın elini öperek özür dileyip evden ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları en düşük -16
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Ardahan'da kaydedildi.
2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith
"Uzaylılar geldi" modasından sonra şimdi de "gelecekten gelen adam" modası başladı. Alexander Smith isimli adam, bilim kurgu filmlerini aratmayacak iddialar ortaya attı.
Ankara'da 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis teşkilatının taşra birimlerinde düzenleme
Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

83
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

109
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

31
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

27
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

2
ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

64
Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

Japonya'da ölümcül süper yanardağ bulundu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM