Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı

Adana'da özel bir halk otobüsünün şoförü, şehit annesi yolcuya ve devlete hakaret etmişti.
ŞEHİT ANNESİNE HAKARET CEZASIZ KALMADI
Söz konusu otobüsün içindeki kameraya yansıyan olayın görüntülerinin ulusal basın ile sosyal medyada yayımlanmasının ardından şoför Eren G. hakkında Adana Valiliğince inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından şoför gözaltına alınmıştı.
Şehit annesine yapılan büyük terbiyesizlik VİDEO
TUTUKLANDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.