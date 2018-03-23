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Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Şehit pilot Yasin Boy'un ağabeyi Rasim Boy, kendisiyle ilgilenen görevlilere, kardeşinin uçağın köyün üzerine düşmemesi için kendi canını feda ettiğini söyledi.

DHA | 23.03.2018 - 13:32..
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Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Adana'dan dün saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

"KÖYE DÜŞMEMESİ İÇİN BİR DAĞA ÇARPTI"

Şehidin cenazesinin getirilmesinin beklenildiği sırada şehit ağabeyi Rasim Boy, kendisi ile ilgilenen askeri görevlilere, "Yasin uçağın köyün üzerine düşmemesi için çok uğraşmış. Uçağın köye düşmemesi için canını feda etmiş. Köyü geçtikten sonra boş bir dağa çarpmış." dedi.

Askeri uçaktan ilk olarak, şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un eşi Çağla Boy ve şehidin Ankara'da görev yapan ağabeyi Hava Astsubay Levent Boy indi. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Meriç Eymen Boy da bir görevlinin kucağında uçaktan indirilerek törene katılmadan araca götürüldü.

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

YAKINLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Ardından şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un Türk bayrağına cenazesi askerlerin omzunda uçaktan indirilip cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin dedesi, babası, annesi, kardeşleri ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı




Şehit pilot F-16 köyün üzerine düşmesin diye dağa çarptı

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