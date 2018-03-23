Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

Kuvvetli çene hareketleri ile dış gıcırdatmanın bruksizm hastalığına yol açtığını ifade eden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, hastalığın teşhisi ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

TSK tarafından her gün açıklanan öldürülen terörist sayıları nedeniyle psikolojisi bozulan HDP'li vekiller, şimdi de paylaşımlara sardı.

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Küflü evler moda olabilir

Mis gibi tatil dönüşünde küflenmiş bir şeylerle karşılaşmaktan kim hoşlanır? Tabi ki kimse... Peki küfü dekor olarak kullanmak nasıl fikir? Endişeye mahal yok. Kokmuyor! Bu küfler sadece keçe...