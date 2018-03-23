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Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

Nevşehir’de askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Yasin Boy için Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde tören düzenlendi.

DHA | 23.03.2018 - 11:54..
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören Köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının şehit olan pilotu Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, Kapadokya Havalimanı'ndaki uğurlama töreninin ardından uçağın kalkış yaptığı, Adana'daki İncirlik Üssü 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirildi.

Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

CENAZE TÖRENİNE 4 YAŞINDAKİ OĞLU DA KATILDI

Evli ve 1 çocuk babası Şehit Havacı Üsteğmen Yasin Boy için 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin silah arkadaşları, babası Ramazan, annesi Gül, astsubay ağabeyi Levent, eşi Çağla Boy ile 4 yaşındaki oğulları Meriç katıldı.

Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

"NASIL GİTTİN"

Şehidin anne ve babası yakınlarının desteği ile ayakta dururuken, Çağla Boy, şehit eşinin tabutuna sarılıp öptükten sonra, "Nasıl gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin cenazesi uçağa götürülürken, ağabeyi Levent Boy, asker selamı verdi.

Şehit Yasin Boy'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Samsun'a götürüldü.

Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

Şehit Pilot Üsteğmen'e İncirlik’te tören

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