Şehitler için karda yarı çıplak nöbet

Sarıkamış Kültür Evi'nden o günün asker elbisesini andıran kıyafet giyen Çetin Aydoğdu, Türk bayrağı ve eski bir mavzer tüfekle İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi.

EKSİ 10 DERECEDE YARI ÇIPLAK NÖBET

Sarıkamış'ta 6-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "102. Yılında Sarıkamış Şehitleri Anma Törenleri" öncesinde, şehitlerin yaşadıklarını hissetmek isteyen 45 yaşındaki Aydoğdu, sıfırın altında 10 derecedeki havada, tüfeğiyle birlikte yattığı karın altında 30 dakika kaldı.

''ŞEHİTLERİN ÇEKTİĞİ ACIYI İÇİMDE HİSSETTİM''

Amacının "şov yapmak" olmadığını belirten Aydoğdu, "Cenabı Allah şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Ben onların çektiği acıyı içimde hissettim ve onun için bu işi yaptım. Gerçekten çok güzel bir duygu. Şu kar altında cennet kokusundan ağlamam geliyor. Şehitler diyarı ilçemizde bu duyguyu yaşamak çok güzel. Bizlerin bu bayrak altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.