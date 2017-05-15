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Selahattin Demirtaş CHP'li Erdem'i yalanladı

HDP'li Selahattin Demirtaş'tan kendisi hakkında "özerklik istemediğini söyledi" açıklaması yapan CHP'li Eren Erdem'e yalanlama geldi.

15.05.2017 - 20:01
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Selahattin Demirtaş CHP'li Erdem'i yalanladı

ASD

CHP Milletvekili Eren Erdem, cezaevinde ziyaret ettiği HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “İlk dört maddeye karşı değiliz, özerklik istemiyoruz” dediğini aktarmıştı.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Demirtaş, Erdem'in sözlerine şaşırdığını söyledi.

Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı VİDEO

"ÖZERKLİK KONUSUNDA TEK CÜMLE KONUŞMADIK"

Demirtaş, açıklamasında şunları belirtti: "Söz konusu açıklamalara şaşırdığımı belirtmek isterim. Görüşmemizde özerklik konusu tek cümle ile dahi konuşulmamıştır. Buna rağmen Sayın Erdem ile yaptığımız görüşmenin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Bu hususlarla ilgili görüşlerimi merak edenler, partimizin belgelerine bakabilirler. Ağzımdan çıkmamış cümlelerin kesin bir yargıyla, bana atfen veya benim adıma tartışılmasını kabul etmediğimin bilinmesini isterim."

Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı haberi

Selahattin Demirtaş CHP'li Erdem'i yalanladı

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