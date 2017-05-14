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Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı

CHP Milletvekili Eren Erdem, HDP ile ittifak mesajı verdi.

14.05.2017 - 10:21
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Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı

Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP Milletvekili Eren Erdem, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmeden notlar paylaştı:

"İLK DÖRT MADDE HAKKINDA TALEBİMİZ YOK"

"Ben Selahattin Demirtaş ile bir görüşme yaptım. Biz Kürt sorununun çözümü adına ilk dört madde konusunda hiçbir talebimiz yok dedi.

Bu saatten yüzde 49 realitesine göre uygun olan somut çözüm pratiği ilk dört maddeyi bağlamayan bir çözüm pratiği olacaktır dedi.

Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı VİDEO

"ÖZERKLİK OLMAYAN YENİ ANAYASA"

İki, özerklik konusunda hiçbir talebimiz söz konusu değildir diyor. Aynen bana bunu söyledi. İlk dört maddeyi koruyan, özerklik olmayan yeni bir anayasada uzlaşmaya hazırız diyor."

Eren Erdem, Demirtaş'la görüşmesini anlattı

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