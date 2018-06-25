Semih Kaplanoğlu seçim sonuçlarını kırmızı halıda kutladı

Bu yıl 21'ncisi düzenlenecek olan Şangay Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında Yumurta, Süt, Bal ve Buğday filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu da var.

KIRMIZI HALIDA KUTLAMA

Dün gerçekleşen seçimin sonuçları açıklanırken Şangay'da festivalde olan Kaplanoğlu ilk sonuçları haberini kırmızı halıda aldı. Kaplanoğlu, sonuçları kırmızı halıda Rabia işareti yaparak kutladı.





KAPLANOĞLU KIRMIZI HALIDA, CUMBUL NEREDE

Kaplanoğlu geçen yıl, dünya çapında ses getiren filmi Buğday ile ülkemizin prestijli sinema ödüllerinden Adana Altın Koza'da 3 ödül almıştı. Festivalin sunuculuğunu yapan Meltem Cumbul, ödülünü almak üzere sahneye çağırdığı Kaplanoğlu ile siyasi görüşü nedeniyle tokalaşmayarak büyük bir saygısızlık sergilemişti.