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Şeriat mahkemesi isteyen öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencine cinsel tacizde bulunan ve şeriat mahkemesinde yargılanmak isteyen öğretmen açığa alındı.

DHA | 07.01.2018 - 19:23..
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Dün gündeme gelen ve çok tepki alan şeriat mahkemesinde yargılanmak isteyen öğretmenle ilgili yeni gelişmeler var.

ŞERİAT MAHKEMESİNDE YARGILANMAK İSTEMİŞTİ

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken, mağdurun babasına, 'Ben bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım' mesajı çeken öğretmen açığa alındı.

Şeriat mahkemesi isteyen öğretmen açığa alındı

AÇIĞA ALINDI

Diyarbakır'da 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mağdurun babasına şeriata gitmeyi teklif eden coğrafya öğretmeni A.B. hakkında, Kulp Kaymakamlığı tarafından yeniden idari soruşturma başlatıldı. Öğretmen A.B., Diyarbakır Valiliği'nin talebi üzerine hakkında açılan soruşturma kapsamında Kulp İlçesi'ndeki görevinden açığa alındı.

5 AY ÖNCE KULP'A TAYİN EDİLMİŞ

Sanık öğretmen A.B.'nin, hakkındaki cinsel taciz iddiası ortaya çıktıktan sonra Lice ilçesine atandığı, bir süre burada görev yaptıktan sonra, 5 ay önce ise kendi isteği ile Kulp İlçesi tayin edildiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Diyarbakır Valiliği'nin de meydana gelen olayı ve öğretmen A.B. hakkındaki idari soruşturmayı yakından takip ettiği öğrenildi.

Şeriat mahkemesi isteyen öğretmen açığa alındı

Cinsel istismar sanığı öğretmen: Şeriat mahkemesine gidelim haberi
Şeriat mahkemesi isteyen öğretmen açığa alındı

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