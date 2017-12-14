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Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu olan Uğur Biber'in, sevgilisinden uzak kalmamak için Adana'ya gitmeyip yaptığı iş, görenlerin dikkatini çekiyor.

DHA | 14.12.2017 - 13:29..
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Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Uğur Biber, kentin en işlek yerlerinden olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta yoldan gelip geçenlere elinde tuttuğu tabelayla Tekiz Sokak'taki tuvalet ve şadırvanı gösteriyor. Biber, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

SEVDİĞİ KIZLA ZAMAN GEÇİREBİLMEK İÇİN BU İŞİ YAPIYOR

Mezun olduktan sonra memleketi Adana'ya dönmeyip Eskişehir'de kaldığını anlatan Biber şöyle konuştu:
"Hemşirelik Bölümü'nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü'nü kazandım. Ancak, maddi yetersizliklerden dolayı bu bölümü bırakmak zorunda kaldım. Geçici olarak bir iş arıyordum. Bu işi buldum. Eskişehir'de kalma amacım da sevdiğim bir kız var. 8 aydır beraberiz. Onunla beraber zaman geçirebilmek istedim. İnsan sevdiği olmadan nasıl yapar ki. Beraber zaman geçirebilmek için böyle geçici bir iş olarak burada işe başladım."

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

GÜNDE 50 LİRA KAZANIYOR

Günde yaklaşık 10 saat süreyle seyyar tabelayı tutup yoldan geçenlere tuvalet ve şadırvanın bulunduğu yerini gösterdiğini belirten Uğur Biber bunun karşılığından da günde 50 lira para aldığını söyledi. Biber, şunları kaydetti:

"Tam olarak ne yaptığımı ben de çözemedim aslında. Bir burada duruyorum, bir orada duruyorum. Sadece insanların dikkatlerini çekerek yön gösteriyorum. Tabelaya bakmaktan ziyade bana soruyorlar tuvaletin nerede olduğunu. Dikkat çekmesi için böyle bir kampanya başlatmışlar. Ben de dahil oldum. Günde 10 saat dikiliyorum ve 50 lira ücret alıyorum. Arkadaşlarıma böyle bir işte çalıştığımı söyledim. Güldüler, eğlendiler. Arkadaşlarla gülüp eğleniyoruz işime. İlk başlarda yadırgadım. Yadırgamamın sebebi sanırım insanların bakışlarıydı. 'Ne yapıyor bu çocuk, ne geziyor burada?' der gibilerdi. Sonradan umursamadım. Sanki burası benim evimmiş gibi davranıyorum. Bir süre daha çalışmayı düşünüyorum."

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

Sevdiği kız için hergün 'WC-Şadırvan' tabelasını tutuyor

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