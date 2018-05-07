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Sevgilisini sabaha kadar döven adamı komşuları yakalattı

Adana'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren genç kız, komşularının çığlık sesini duyması üzerine polis tarafından kurtarıldı.

İHA | 07.05.2018 - 09:13..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatma Beyza A. (21) sevgilisinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi.

SEBEP KISKANÇLIK

Burada bir süre oturan ikili kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sevgilisi Fatma Beyza A.'yı darp etmeye başladı.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Genç kız çığlık atıp, ağladı. Komşuları ise çığlık sesi üzerine 155 polis imdat hattını arayarak, "Komşuda bir kadın çığlığı var uzun süredir devam ediyor ve ağlıyor." diye ihbarda bulundu.

Sevgilisini sabaha kadar döven adamı komşuları yakalattı

GÖZALTINA ALINDI

Bu arada genç, Fatma Beyza A.'yı darp etmeye devam etti. Olay yerine gelen polis, genç kızı kanlar içinde bulurken, zanlıyı da gözaltına aldı.

Sevgilisini sabaha kadar döven adamı komşuları yakalattı

Genç kız çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sevgilisi polis merkezine götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisini sabaha kadar döven adamı komşuları yakalattı

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