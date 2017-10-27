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Sevgilisini intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alındı

Adana'da, 6. kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan kızın babası erkek arkadaşını suçladı.

27.10.2017 - 12:47
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Adana'nın Yüreğir İlçesi, Dadaloğlu Mahallesi'nde geçen 25 Ekim'de, iddiaya göre, 15 yaşındaki G.G., bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden kendisini aşağı attı. Toprak zemine düşerek ağır yaralanan genç kız, götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Sevgilisini intihara sürüklediği iddiasıyla gözaltına alındı

BABA KIZININ ERKEK ARKADAŞINI SUÇLADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kızın babası Ramazan G.'nin ifadesini aldı. Baba, aynı mahallede oturan İbrahim Can Y. ile kızının sevgili olduğunu, defalarca uyarmasına rağmen ayrılmadıklarını, kızının bu yüzden intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini belirterek şikayetçi oldu.

"AYRILIRSAN İNTİHAR EDERİM"

Gözaltına alınan İbrahim Can Y. ise ifadesinde kız arkadaşıyla olay günü buluştuklarını, ayrılmak istediğini, bunun üzerine G.G.'nin "Benden ayrılırsan intihar ederim" dediğini ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Can Y.'nin sorgusu sürüyor.

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