Sevgilisini yaralayan Türk aşçı için karar verildi

Fatih Z, bir süre önce evlilik teklifinde bulunduğu Fransız vatandaşı F.D. ile aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Bitez Mahallesi sahilinde buluşmuş, zanlı ile F.D. arasında çıkan tartışma büyümüştü. Zanlı, Fransız vatandaşını elindeki şişeyi kırıp bir parçasıyla boynundan yaralamıştı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece "Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde kasten yaralamak" suçundan tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi Fatih Z, adliye çıkışında gazetecilere "pişmanım" dedi.

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