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Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, İzmir tatili dönüşü Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.

13.06.2017 - 09:49
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Elindeki valiziyle şoförünü uzunca bir süre bekleyen Zehra Çilingiroğlu, bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince "Ödümü kopardınız." dedi.

Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

"ANNEM GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Londra'daki okulunu geçtiğimiz aylarda bırakarak İstanbul'a kesin dönüş yapan Zehra, sigara içerken yakalanmasıyla ilgili soruları, "Annem gerekli açıklamayı yaptı, ben konuşamıyorum." diyerek geçiştirdi.

Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

GÜLÜMSEYEREK UZAKLAŞTI

19 yaşındaki Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta bir mekanda sigara içerken çekilen görüntülerine annesinin kızdığının hatırlatılması üzerine gülümseyerek hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi haberi

Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

Hülya Avşar: En üzüldüğüm konu Zehra'nın sigara içmesi

Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

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