Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, örgüt içerisinde nasıl tehdit edildiklerini anlattı.

Fatih Altaylı, Milli Takım'da yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

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Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.