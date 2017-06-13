Sigara sorusu Zehra Çilingiroğlu'nu güldürdü

Elindeki valiziyle şoförünü uzunca bir süre bekleyen Zehra Çilingiroğlu, bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince "Ödümü kopardınız." dedi.
"ANNEM GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"
Londra'daki okulunu geçtiğimiz aylarda bırakarak İstanbul'a kesin dönüş yapan Zehra, sigara içerken yakalanmasıyla ilgili soruları, "Annem gerekli açıklamayı yaptı, ben konuşamıyorum." diyerek geçiştirdi.
GÜLÜMSEYEREK UZAKLAŞTI
19 yaşındaki Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta bir mekanda sigara içerken çekilen görüntülerine annesinin kızdığının hatırlatılması üzerine gülümseyerek hızlı adımlarla basın mensuplarının yanından uzaklaştı.
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi haberi
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