Sınava alınmayınca gözyaşlarına boğulan genç bulundu

Ailesine yük olmamak ve eğitim masraflarını karşılamak için bir kafede çalışan Mehmet Kara'nın (19), dün sınava geç kalması nedeniyle gözyaşı dökmesinin haber olması üzerine durumdan etkilenen sanatçı Haluk Levent, Kara'ya ulaştı.

Kara'yı teselli eden Haluk Levent, bir iş adamının bu yılki eğitim masrafını karşılayacağını kendisine bildirdi.

OKULLARI KARIŞTIRINCA SINAVA GEÇ KALDI

Kara, Cebesoy İlkokulu ile ortaokulunun birbirine çok yakın olduğunu anlatarak, okulları karıştırınca zaman kaybettiğini ve sınava geç kaldığını anlattı.

Sınava giremeyince çok üzüldüğünü dile getiren Kara, "Çıkan haberleri gören Haluk Levent bana ulaştı ve çok yardımcı oldu. Bu seneki eğitim masraflarını bir iş adamının karşılayacağını söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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EĞİTİM MASRAFLARI KARŞILANACAK

Kara, sivil havacılık kabin hizmetleri bölümünü okumayı istediğini ancak sınava giremediği için bir sene kaybetmemek adına bu alanda mesleki eğitim kurslarına gitmeyi planladığını bildirerek, "İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı, eğitim masraflarım için para gönderecek." diye konuştu.

SINAVA GİREMEMİŞTİ

Adana'da dün Cebesoy Ortaokulunda YGS'ye girecek olan Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava girememişti. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı dökmüştü.