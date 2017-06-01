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Sivas Valisi elektromanyetik silahı inceledi

Sivas'ta Vali Davut Gül, lise öğrencisi Mert Turmuş'un tasarladığı elektromanyetik silahı hakkında bilgi aldı.

01.06.2017 - 15:46
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Vali Davut Gül, beraberinde Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı.

Fuarda okul öğrencileri tarafından yapılan çeşitli projeleri inceleyen Vali Gül öğrencilerden bilgi aldı.

VALİNİN İLGİ ODAĞI OLDU

Okulun raylı sistemler bölümü 12'inci sınıf öğrencisi Mert Turmuş'un bilim fuarı proje çalışmaları kapsamında tasarladığı baruta gerek duymayan 'Elektromanyetik silah' Vali Gül'ün ilgi odağı oldu.

Sivas Valisi elektromanyetik silahı inceledi

Silah hakkında Gül'e bilgi veren Turmuş, "Elektrik voltunu yükselttikten sonra silahın üzerinde bulunan bobin üzerine deşarj ediyoruz. Burada anlık bir manyetik patlama oluyor. Bu manyetik alanın etkisiyle de mermi ivmelenmeye başlıyor" dedi.

Sivas Valisi elektromanyetik silahı inceledi

Tüfeğin atışını da izleyen Vali Gül, çalışmalarından dolayı Turmuş'u ve diğer öğrencileri tebrik ederek icatların geliştirildiği taktirde bir çok alanda kullanılabileceğini söyledi.

Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

Sivas Valisi elektromanyetik silahı inceledi

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