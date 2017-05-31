Lise öğrencisinden 'elektromanyetik silah'

Sivas'ta Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Raylı Sistemler Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Mert Turmuş, bilim fuarı proje çalışmaları kapsamında baruta gerek duymayan 'elektromanyetik silah' tasarımı yaptı.

1 YILDA TAMAMLADI

Turmuş, tüfeği bir yılda tamamladığını ve yaklaşık 3 bin liraya mal olduğunu söyledi.

"TETİĞE BASINCA SES ÇIKARMIYOR"

Mert Turmuş, silahın yapım aşamasını anlatırken şunları söyledi:

"Barutsuz elektromanyetik bir silah tasarladım. Günümüzün terör sorunlarına karşı bir şeyler yapmak istedim. Burada biz 220 voltluk elektriği 1200 volta çıkardık. Bu 1200 voltu depo ettikten sonra silahın üzerinde bulunan bobin üzerine deşarj ediyoruz. Burada anlık bir manyetik patlama oluyor. Bu manyetik alanın etkisiyle de mermi ivmelenmeye başlıyor. Tüfeğin çalışma mantığı tamamen bu şekilde. Bu tüfeğin yapımında ben deneme yanılma yoluyla çalıştım. Daha önceden bir bilgiye sahip değildim. Tüfeğin mermileri de tamamen metalden yapıldı. Hiçbir şekilde patlayıcı madde kullanılmadığı için tetiğe basınca ses de çıkarmıyor. Ayrıca silahta hiçbir geri tepme de yaşanmıyor."

Mert Turmuş, şimdilik yakın mesafelere atış yapabilen silahın menzilini geliştirmek için çaba göstereceğini ifade etti.













