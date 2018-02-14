Şoförün şehit annesine hakareti kadın savcıyı da ağlattı

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten kadın savcı, şehit annesi Tura’nın ifadesini aldı. Tura, yaşadığı olayları tek tek anlattı. Bu sırada kadın savcı görüntüleri televizyonda izlediğini ve ağladığını söyledi.

Bu anları ise şehit annesi Tura şöyle anlattı:

"Savcım beni çağırmış, sağ olsun polislerim götürdü beni. Gittim ifademi verdim. Savcım kendi de televizyondan izlemiş, bayan savcımdan Allah razı olsun. Savcım dedi ki, ’Çok üzüldüm gece duydum ben de ağladım sen hiç kafanı yorma biz gerekeni yapacağız’ dedi."