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İçişleri Bakanlığı 1 haftalık bilançoyu açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 48 terörist etkisiz hale getirildi.

05.06.2017 - 10:37
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında; operasyonlarda kaç kişinin gözaltına alındığı, kaç teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

278 GÖZALTI

Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi;

Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 548 operasyon gerçekleştirilerek, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 278 kişi gözaltına alındı.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 920 kişi gözaltına alındı.

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 25 kişi gözaltına alındı.

15'İ TESLİM OLDU

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada; 30'u ölü 15'i teslim 3'ü sağ olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

SOKAK SATICILARINA DARBE

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında Afyonkarahisar, Balıkesir, Erzurum, Adana, Antalya, Mardin, Çorum, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Kilis ve Karabük'te 105 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 1.258 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen 395 kişiden 81’i gözaltına alındı.

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