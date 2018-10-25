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Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor

Diyete girmek veya kilo vermek denilince ilk akla gelenin belli yiyecekleri tüketmek ya da yememek olarak anlaşıldığını söyleyen uzmanlar, kilo vermek için motive olunması gerektiğini söylüyor.

İHA | 25.10.2018 - 17:15..
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Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor

Diyetin bahsedilebilecek iki farklı ayırımının olduğunu ifade eden uzmanlar, bu iki farklı ayrımdan birinin sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve öğrenmek, bir diğerinin ise stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini fark etmek olduğunu belirtiyor.

Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor

YEMEK YEMEK SADECE DOYMAK ANLAMINA GELMİYOR

Uzun zaman aldığı gerekçesiyle insanların, yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih ettiğini söyleyen uzmanlar, yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlardaki diğer parçaların da değiştiğini, yemek yemenin sadece doymak anlamına gelmediğini vurguluyor.

Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor

STRES KİLO ALMA SEBEPLERİNİN BAŞINDA GELİYOR

Bir diğer kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen uzmanlar, stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu hatırlatarak “Sıkça görülen bir durum ise belli bir kilo beklentisinde olmak ve bu gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinleri ve bireysel özellikleri dikkate almak da oldukça önemli ve gereklidir. Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında ‘ya hep ya hiç’ düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir. Stres oluşturan uyaranlar bireyler için rahatsız edici duruma geldiğinde ise vücut kendini korumaya alabilir” diyor.

PROBLEMLERDE STRES HORMONLARI SALGILANMAYA BAŞLIYOR

Bireylerin stresle karşılaştığı zaman vücudun stres hormonlarını salgılamaya başladığını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda kan basıncının yükselmesi gibi tepkilerin geliştiğini de özellikle vurguluyor. Meydana gelen problemin çözüldüğü anda stres belirtilerinin kendiliğinden ortadan kalktığını dile getiren uzmanlar, stresle baş edilemediği zaman ise vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıktığını ifade ediyor.

Sosyal hayat eksikliği ve stres kilo aldırıyor

SOSYAL HAYATIN AZALMASI KİLO ALMAYA SEBEP

Sosyal hayatın azalması ve bireyin evde daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yöneldiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun kilo almaya neden olduğunu ifade etti. Uzmanlar konuşa yönelik şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Sosyal hayatın azalması ev içinde geçen zamanın artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelmesine neden olabilmektedir. Bu davranış özellikle gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendir.”

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