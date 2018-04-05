Speech Recognition nedir

Son dönemlerde oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkan bu mesele, telefon dinlenmesinin yasal ve pazarlamaya yönelik haline verilen isimdir. Temel mantığı; mikrofonu olan tüm akıllı aletlerde ortam dinlemesi yapılmasına dayanan bu yöntem, özellikle reklam ve pazarlama strateji geliştirmeciler tarafından kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Speech Recognition adı verilen bu uygulama temelde konuşma dilinin bilgisayarlar aracılığıyla metne dökülmesi anlamına geliyor.

Google ile adını duyuran bu sistem aslında Apple cihazlarda da mevcut, ancak bu uygulamanın temeli Google uygulamalarına dayanıyor. Bir veri tabanı oluşturan bu uygulamalar, tıpkı sizin internette yaptığınız gezintileri takip eden çerezler gibi mikrofon vasıtasıyla konuştuğunuz her şeyi takip ediyor, yani sizi dinliyor.

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