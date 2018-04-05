taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.951
USD
4,0326
EURO
4,9473
ALTIN
172,08
PETR
68,8500

Speech Recognition nedir

Telefon dinlemenin ticaret ile buluşturulduğu ve tamamen yasal olan bu yöntem, bir çeşit pazarlama stratejisidir.

  1. Haberler
  2. İpucu

qwqwe

Son dönemlerde oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkan bu mesele, telefon dinlenmesinin yasal ve pazarlamaya yönelik haline verilen isimdir. Temel mantığı; mikrofonu olan tüm akıllı aletlerde ortam dinlemesi yapılmasına dayanan bu yöntem, özellikle reklam ve pazarlama strateji geliştirmeciler tarafından kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Speech Recognition adı verilen bu uygulama temelde konuşma dilinin bilgisayarlar aracılığıyla metne dökülmesi anlamına geliyor.

Google ile adını duyuran bu sistem aslında Apple cihazlarda da mevcut, ancak bu uygulamanın temeli Google uygulamalarına dayanıyor. Bir veri tabanı oluşturan bu uygulamalar, tıpkı sizin internette yaptığınız gezintileri takip eden çerezler gibi mikrofon vasıtasıyla konuştuğunuz her şeyi takip ediyor, yani sizi dinliyor.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye, resime tıklayıp ulaşabilirsiniz:

Speech Recognition nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mangostan nedir
Mangostan, kendine has tadı olan tropikal bir meyvedir.
Akrilamid nedir
Akrilamid, ısıl işlem gören yiyeceklerde pişirme sonucunda doğal biçimde oluşan kimyasal bir bileşen.
Konsorsiyum nedir
Dev projelerde birden fazla kurumun bir araya gelip tek çatı altında toplanması durumuyla oluşturulan topluluğa konsorsiyum denir.
Evinizi daha hızlı satmak için 15 ipucu veriyoruz
Konut sektöründe mevsimsel olarak Mart ayından sonra hareketlenme beklenildiğinden evini satmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken, satış sürecini hızlandırabilecek 15 adım...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konyaaltı adı nereden geliyor

Konyaaltı adı nereden geliyor

11
Wolffia çiçeği nedir

Wolffia çiçeği nedir

2
Ultraviyole ışın nedir

Ultraviyole ışın nedir

1
İstanbul'da denize girilebilecek yerler

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

4
Hygge Felsefesi nedir

Hygge Felsefesi nedir

4
Lahit nedir

Lahit nedir

0
Pestisit nedir

Pestisit nedir

1